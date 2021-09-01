2021/09/01 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى أفاد مصدر امني في ديالى، الثلاثاء، بإحباط هجوم ارهابي في ناحية جلولاء.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية أحبطت تعرضا إرهابيا على نقطة مرابطة للجيش في حوض الاصلاح قرب ناحية جلولاء ٧٤كم شمال شرق بعقوبة". وأضاف ان "الجيش يجري عملية تمشيط واسعة لتعقب خلايا داعش في البساتين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط هجوم إرهابي قرب ناحية جلولاء في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط هجوم إرهابي قرب ناحية جلولاء في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).