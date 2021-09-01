سي ان ان : الجيش الأمريكي اجرى ترتيبات سرية مع

2021/09/01 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ذكرت شبكة CNN الامريكية :" ان الجيش الامريكي تفاوض على ترتيبات سرية مع حركة "طالبان"لمرافقة أفراد من الحركة لمجموعات من الأمريكيين إلى بوابات مطار كابل".ونقلت الشبكة عن مسؤولين امريكان :" أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية أقامت "بوابة سرية" في المطار وأنشأت "مراكز اتصال" لتوجيه الأمريكيين خلال عملية الإجلاء.وقال المسؤولون إنه تم إخطار الأمريكيين بالتجمع عند "نقاط محددة مسبقا" بالقرب من المطار حيث ستجمع "طالبان" الأمريكيين، وتتحقق من أوراقهم الثبوتية واقتيادهم لمسافة قصيرة إلى بوابة تديرها القوات الأمريكية.وبين أحد المسؤولين إن "مهام حراسة طالبان تمت عدة مرات في اليوم الواحد"، مشيرا إلى أن "إحدى نقاط التجمع الرئيسة كانت في مبنى وزارة الداخلية خارج بوابات المطار مباشرة حيث كانت القوات الأمريكية قادرة بسهولة على مراقبة اقتراب الأمريكيين".وليلة الثلاثاء أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابل الدولي وانتقلت السيطرة على المطار إلى "طالبان".من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ان انهاء المهمة العسكرية في أفغانستان، كان أفضل سبيل لحماية الجنود الأمريكيين، وتأمين خروج المدنيين الراغبين من هناك./انتهى9

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