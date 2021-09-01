الامم المتحدة : 18 مليون افغاني بحاجة لمساعدات انسانية للبقاء على قيد الحياة

2021/09/01 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حذرت الامم المتحدة من ازمة انسانية واقتصادية متفاقمة تهدد افغانستان.وقال امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش في تصريح صحفي :" ان كارثة انسانية تلوح في الافق في افغانستان، اذ ان نصف سكان افغانستان ، اي حوالي 18 مليون نسمة، يحتاجون لمساعدات انسانية للبقاء على قيد الحياة".واضاف غوتيريش : "في الاسبوع المقبل سنحدد الاحتياجات الانسانية الاكثر الحاحا ومتطلبات التمويل خلال الاشهر الاربعة المقبلة لافغانستان"، داعيا الدول الاعضاء لتقديم تمويل شامل ومرن في الوقت المناسب./انتهى8

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