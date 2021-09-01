محطات التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان منذ 2001

2021/09/01 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول‭, -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تدخلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬أنهت‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬2001‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬لطرد‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬من‭ ‬معاقله‭ ‬بعد‭ ‬هجمات‭ ‬11‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2001‭.‬ في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬المحطات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للوجود‭ ‬العسكري‭ ‬الأميركي‭: ‬ ‭ ‬عملية‭ “‬الحرية‭ ‬الدائمة‭” ‬ في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ […]

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