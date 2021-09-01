أفغانستان..النهاية المشينة لأطول حرب أميركية

2021/09/01 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬انتهت‭ ‬أطول‭ ‬حرب‭ ‬أميركية‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬31‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬حدده‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لاكتمال‭ ‬عملية‭ ‬الانسحاب‭ ‬الاميركي‭ ‬من‭ ‬أفغانستان،‭ ‬مع‭ ‬إقلاع‭ ‬طائرة‭ ‬نقل‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬كابول،‭ ‬محملة‭ ‬جنودا‭ ‬وأسلحة‭ ‬وسفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬ ومع‭ ‬مغادرة‭ ‬تلك‭ ‬الطائرة‭ ‬العملاقة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬سي‭-‬17‮»‬،‭ ‬انتهى‭ ‬الجسر‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬أجلي‭ […]

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