2021/09/01 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، بسقوط ثلاثة قذائف صاروخية في حقل غاز "كونيكو" قرب قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في ريف دور الزور الشرقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد: سقوط صواريخ في حقل غاز قرب قاعدة للتحالف الدولي في سوريا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد: سقوط صواريخ في حقل غاز قرب قاعدة للتحالف الدولي في سوريا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).