2021/09/01 | 00:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ نينوى لسكان الموصل: الذين سلموكم لداعش ترشحوا للانتخابات.. الشريف لا ينتخبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/01 | 00:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى لسكان الموصل: الذين سلموكم لداعش ترشحوا للانتخابات.. الشريف لا ينتخبهم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى لسكان الموصل: الذين سلموكم لداعش ترشحوا للانتخابات.. الشريف لا ينتخبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).