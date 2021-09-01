2021/09/01 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭:‬لا‭ ‬سيطرة‭ ‬لنا‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬التي‭ ‬تقصف‭ ‬الامريكان بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬بدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬لتأمين‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ازدادت‭ ‬عمليات‭ ‬التسلل‭ ‬للمسلحين‭ ‬والافراد‭ ‬الذين‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬او‭ ‬تنظيمات‭ ‬أخرى‭.‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬إمكانية‭ ‬للحكومة‭ ‬السورية‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لتأمين‭ ‬حدودها‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬عراقية‭ ‬لتأمين‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬عراقية‭ ‬لتأمين‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).