2021/09/01 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس هيئة الحشد:لا سيطرة لنا على الفصائل التي تقصف الامريكان بغداد – عبدالحسين غزال بدأت القوات العراقية، الثلاثاء، عملية عسكرية جديدة لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا في وقت ازدادت عمليات التسلل للمسلحين والافراد الذين على صلة بتنظيم داعش او تنظيمات أخرى.
ولا توجد إمكانية للحكومة السورية بتقديم الدعم لتأمين حدودها مع العراق بعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية عسكرية عراقية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولا توجد إمكانية للحكومة السورية بتقديم الدعم لتأمين حدودها مع العراق بعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية عسكرية عراقية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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