خدمة العلم وأبواب المحاذير

2021/09/01 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قرار‭ ‬إعادة‭ ‬العمل‭ ‬بخدمة‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يعني‭ ‬إعادة‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإلزامية‭ ‬الى‭ ‬الوجود‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭.‬من‭ ‬هنا‭ ‬يكون‭ ‬القرار‭ ‬نوعياً‭ ‬لكن‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اقراره‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬يتطلب‭ ‬عملا‭ ‬اصلاحيا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬العسكرية‭ ‬واستحداث‭ ‬دوائر‭ ‬تجنيد‭ ‬عصرية‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬التطور،‭ ‬بحسب‭ ‬ضوابط‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ […]

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