بايدن يتوعد تنظيم الخراسانيين في خطاب تبرير الانسحاب

2021/09/01 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬دافع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الوطنية‭.‬ وقال‭ ‬غداة‭ ‬استكمال‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭.‬هذا‭ ‬هو‭ ‬القرار‭ ‬الصحيح‭.‬القرار‭ ‬الحكيم‭.‬والقرار‭ ‬الأفضل‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬ووصف‭ ‬بايدن‭ ‬الجسر‭ ‬الجوي‭ ‬الأميركي‭ […]

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