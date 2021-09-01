بالوثيقة.. محافظ الأنبار يخصص قطع أراض لـ

2021/09/01 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

تنشر بغداد اليوم وثيقة صادرة من محافظ الانبار علي الدليمي تظهر قيامه بتخصيص قطع أراض لـ "15" شخصاً بالوقف السني بينهم رئيسه!.

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