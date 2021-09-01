التغيرات في سياسة الامريكية وانعكاساتها على العراق - عامر رسول

2021/09/01 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامر_رسول يشهد العراق العديد من التطورات في الوضع السياسي في هذه المرحلة وفي ظل التحولات السياسية العالمية والاستراتيجية الامريكية، وهذا يتضح من خلال المشاهدات والتحركات التي تسير عليها حكومة الكاظمي بأبعاد ومسارات سياسية متعددة على الصعيدين الاقليمي والعالمي.



قبل الخوض في هذه المسارات والابعاد والجهود السياسية المكوكية لمساعي حكومة الكاظمي منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية الى الان، علينا الوقوف لنتفحص الار ......





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