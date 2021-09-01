يوفنتوس يخسر أكثر من 16 مليون دولار بسبب رحيل رونالدو

2021/09/01 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعمن المقرر أن يجني فريق يوفنتوس لكرة القدم نحو 15 مليون يورو، بعد أن وافق الأسبوع الماضي، على انتقال كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى مانشستر يونايتد.لكن الفريق الإيطالي المملوك لعائلة الملياردير أنييلي دفع نحو 100 مليون يورو لرونالدو قبل ثلاث سنوات فقط، وهذا يعني أن سيتحمل خسارة نتيجة هذه الصفقة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".يوفنتوس قال في بيان بالفعل، إن الأثار الاقتصادي السلبي لهذه الصفقة يبلغ بنحو 14 مليون يورو (16.6 مليون دولار) على شركته خلال السنة المالية 2020-2021، وذلك بسبب التخفيض الجزئي للقيمة الدفترية الصافية لحقوق اللاعب.على الرغم من أن الفريق الذي يتخذ من تورينو مقرا له حصد لقب الدوري الإيطالي مرتين، إلا أنه فشل في الفوز ببطولة أوروبية خلال تواجد رونالدو، والتي كانت السبب الرئيسي وراء التعاقد مع النجم البرتغالي قادما من ريال مدريد.وانخفض سعر سهم يوفنتوس بنحو 6% منذ كانون الثاني، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو مليار يورو.وقال الفريق إن صفقة بيع رونالدو، التي يحق لمانشستر يونايتد سدادها على أكثر من خمس سنوات، قد تولد 8 ملايين يورو إضافية ليوفنتوس بناء على أداء اللاعب.المصدر: سبوتنيك

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