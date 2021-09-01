نجم المنتخب العراقي مهند علي ’ميمي’.. إلى اليونان

2021/09/01 | 01:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن نادي "آريس تسالونيكي" اليوناني استحواذه على خدمات المهاجم العراقي الدولي "مهند علي" لمدة عام، وذلك وفق عقد إعارة من الدحيل القطري.

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وأعلن النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، تابعه "ناس" منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء (1 أيلول 2021) حصوله على خدمات النجم العراقي.

المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً من مواليد 20 حزيران 2000 في بغداد، وسيلعب للفريق اليوناني الذي حصل على المركز الثالث في نتائج الدوري للموسم السابق.

وخاض مهند علي تجربته الأوربية الوحيدة عن طريق الإعارة لمدة ستة أشهر و 6 مباريات مع نادي "بورتيمونينسي" البرتغالي.

كما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في نادي السيلية القطري.

وسجل مهند علي 8 أهداف وتمريرتين حاسمتين خلال 28 مباراة في الدوري القطري، بينما شارك أيضًا في موقعتين في دوري أبطال آسيا.

ولعب مهند علي مع المنتخب العراقي 33 مباراة، وسجل 17 هدفاً.



وفي سجله بطولة الدوري العراقي مع نادي الشرطة.

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