2021/09/01 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد باحثون في بلجيكا زيادة في الأجسام المضادة وصلت إلى "أكثر من الضعف" بين من تلقوا لقاح "موديرنا" ضد كوفيد-19 مقارنة بمن تلقوا لقاح "فايزر"، إلا أنهم دعوا إلى ضرورة أخذ هذه النتائج بحذر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأجسام المضادة.. دراسة تكشف "فرقا" بين "موديرنا" و"فايزر" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأجسام المضادة.. دراسة تكشف "فرقا" بين "موديرنا" و"فايزر" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).