2021/09/01 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد الفصل الخامس - المؤثرات الزرادشتية - كلير ديستال - ترجمة عبدالجواد سيدكان التأثير الذى مارسه الفرس على بعض أجزاء من الجزيرة العربية والمناطق المجاورة ، قبل وأثناء زمن محمد ، عظيماً جداً ، كما عرفنا من الكتاب العرب والإغريق على السواء ، ويخبرنا أبو الفدا على سبيل المثال ، بأنه مبكراً فى القرن السابع الميلادى وخلال الحقبة المسيحية، قام كوسران ، الغازى الفارسى الكبير ، أو كسرى أنو شروان ، كما يس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معراج محمد وخرافات زرادشت - مقتطفات من المصادر الأصلية للقرآن - عبدالجواد سيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معراج محمد وخرافات زرادشت - مقتطفات من المصادر الأصلية للقرآن - عبدالجواد سيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).