قبل انتهاء المهلة الروسية..

2021/09/01 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اللجان المركزية في درعا التي تتفاوض مع لجان النظام السوري والوفد الروسي "قبلت" باتفاق جديد تتضمن بنوده "تسليم السلاح والتهجير ودخول شرطة روسية" على أن يكون التنفيذ بدءا من يوم الأربعاء

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