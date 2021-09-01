استهداف قاعدة أمريكية بقذيفتين صاروخيتين شرقي سوريا

2021/09/01 | 02:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وكالة "سانا" بتعرض قاعدة عسكرية أمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا لهجوم بقذيفتين صاروخيتين مساء الثلاثاء.ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية في دير الزور أنه تم استهداف القاعدة بقذيفتين صاروخيتين ولم يتم التأكد فيما إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف الجيش الأمريكي.وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق الطائرات في أجواء المنطقة.المصدر: سانا

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