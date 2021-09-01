32 منظمة مجتمع مدني تطالب بتطبيق قانون الإيزيديات

2021/09/01 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

يقيم "التحالف للتعويضات العادلة" الذي يضم 32 منظمة مجتمع مدني، اليوم الاربعاء، في "فندق بغداد" مؤتمراً بعنوان (ستة أشهر بعد اعتماد قانون الايزيديات..



خطوات الى الأمام)، للمطالبة بتطبيق القانون وإطلاق التعويضات المخصصة فيه للضحايا، بينما استجابت الحكومة مساء أمس الثلاثاء لبعض هذه المطالب وأطلقت تخصيصات من ميزانية الطوارئ للناجيات الإيزيديات بقيمة 500 مليون دينار.

وقالت مسؤولة قسم المناصرة والتواصل في منظمة "يزدا"، فيان خلف درويش، في حديث لـ"الصباح": إنه "بالرغم من مرور ستة أشهر على تشريع قانون الإيزيديات، إلا أنه لم ينفذ الى الآن، ولم تأخذ أية ناجية حقها من التعويضات المذكورة في القانون".

وبينت أن "(التحالف للتعويضات العادلة) يصدر اليوم بياناً يعبّر من خلاله عن استياء المجتمع المدني إزاء التأخير في المباشرة بتطبيق قانون الناجيات الإيزيديات".

وأشارت درويش في حديثها لـ"الصباح"، إلى أن (التحالف) يدعو الى إطلاق تعويضات شاملة للضحايا المدنيين، عن الجرائم الوحشية التي ارتكبت من قبل عصابات (داعش) الإرهابية في العراق، وأكدت أن "(التحالف للتعويضات العادلة) مكوّن من 32 منظمة غير حكومية من مختلف الخلفيات العرقية والدينية الموجودة في مختلف أنحاء العراق، وقد شكل هذا التحالف للعمل على المطالبة بتعويض الناجين وغيرهم من ضحايا الجرائم، ویعتمد التحالف على حقوق الإنسان الدولية والقانون الوطني لتعزيز الحق في التعويضات لجميع الضحايا المدنيين للنزاع المسلح ضد(داعش) في العراق".



في غضون ذلك، وعند إعداد هذا التقرير، وافق مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس الثلاثاء، على تخصيص وزارة المالية خمسمئة مليون دينار إلى المديرية العامة لشؤون الناجيات الأيزيديات التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

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