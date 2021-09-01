2021/09/01 | 03:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، الثلاثاء أن طهران تخطط لإجراء جولة رابعة من المحادثات مع السعودية في العراق بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تشكيل الحكومة الجديدة.. إيران تخطط لإجراء محادثات جديدة مع السعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تشكيل الحكومة الجديدة.. إيران تخطط لإجراء محادثات جديدة مع السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).