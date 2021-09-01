من الفضاء.. فيديو يوثق حرائق كاليفورنيا

2021/09/01 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسجل قمر صناعي أميركي، تديره الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، الحرائق المندلعة في كاليفورنيا، التي دمرت مئات الالاف من الأراضي والغابات، في مقاطع فيديو على مدار الساعة.

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