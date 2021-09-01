العالم يحتفل للمرة الأولى بيوم المنحدرين من أصول أفريقية

2021/09/01 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت الأمم المتحدة والولايات المتحدة للمرة الأولى بـ"اليوم الدولي الأول للمنحدرين من أصل أفريقي"، الذي يوافق 31 أغسطس، وفي هذه المناسبة أكدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها تولي اهتماما للقضايا العرقية، فيما قالت الأمم المتحدة إن الاحتفال بها اليوم هو "اعتراف طال انتظاره" بمساهمات الشتات الأفريقي حول العالم

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