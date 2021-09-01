بعد احتجاجات.. اعتقال شخصين بشبهة اختطاف ممرضة في المغرب

2021/09/01 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات المغربية، الثلاثاء، القبض على شخصين، يشتبه في تورطهما في محاولة اختطاف امرأة تعمل في جامعة ابن رشد في الدار البيضاء وسرقتها.

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