فيديو رد التحالف على استهداف مطار أبها بالسعودية.. ووزير الخارجية الأمريكي يعلق

2021/09/01 | 06:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مساء الثلاثاء، إحباط محاولتين لاستهداف المسافرين بطائرتين مسيرتين مفخختين، في مطار أبها الدولي، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن وقوع 8 إصابات بين عاملين بإحدى الشركات وتضر

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