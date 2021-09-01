"بسبب "الإساءة لجهات حكومية".. القبض على مواطن سعودي

2021/09/01 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات السعودية، مواطنا، في العقد الخامس من العمر، بتهمة "الإساءة" لعدد من الجهات الحكومية في مقطع فيديو، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

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