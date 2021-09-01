السعودية.. تداول فيديو لشخص يسيء لجهات حكومية والسلطات ترد

2021/09/01 | 07:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بتوجيه إساءات لجهات حكومية في المملكة العربية السعودية الأمر الذيب أثار تفاعلا.

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