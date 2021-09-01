مجلس الوزراء يصوت على إعادة «التجنيد الإلزامي»

2021/09/01 | 07:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس الثلاثاء، أن المجلس أقر مشروع قانون التجنيد الإلزامي في البلاد.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في بغداد، إن «مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم».

وأضاف أن المشروع سيحال إلى مجلس النواب العراقي لمناقشته تمهيداً لإقراره، دون مزيد من التفاصيل.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالف العزاوي قد كشف عن وعد قطعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاقرار قانون الخدمة الالزامية في البلاد قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وقال العزاوي إن «لجنة الأمن والدفاع النيابية ناقشت تطبيق الخدمة الالزامية خلال لقائها برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي»، مشيراً إلى إن «الأخير وعد اللجنة بإرسال مسودة قانون الخدمة الالزامية إلى مجلس النواب».

وأضاف أن «قانون الخدمة من القوانين المهمة وكان يفترض إن يرسل مجلس الوزراء مسودة القانون إلى البرلمان لغرض مناقشته وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية».

وتابع العزاوي، إن «هناك تأكيداً برلمانياً على إقرار قانون الخدمة الالزامية، إلا أن تأخر الحكومة بإرسال مسودة القانون سيؤجل إقراره إلى الدورة البرلمانية المقبلة».

وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت اهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، واشارت إلى أن اقراره يحتاج الى «ارادة وتوافق سياسي».

واعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.

وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى إسقاط النظام السابق عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.

بدورها، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراق يجب أن يعود بنحو يليق باسمه وتأريخه الكبير، الذي يمثل مهد الحضارات، فيما رحّب بعودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمشاركة في الانتخابات، وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.

وقال الكاظمي، وفقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «نجحنا في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكانت أصداؤه كبيرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهدفنا قبل كل شيء مراعاة مصلحة العراق، وهذا لا يعني أن يكون على حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية والإقليمية، بل على وفق المصالح المشتركة».

وأضاف، أن «العراق يجب أن يعود بنحو يليق باسمه وتأريخه الكبير، الذي يمثل مهد الحضارات»، مبينا «حرصنا على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي تدخل، فلا يمكن بأي حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى، كما لا يمكن عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما نعمل عليه عبر توطيد علاقات التعاون المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة».

وتابع، «ليس غريباً أن يكون هنالك تنافس بين الفرقاء السياسيين، ولكن من الغريب والمعيب أن يمسّ هذا التنافس العراق وشعبه»، مضيفاً، «لن نجامل على حساب الوطن مهما كان الثمن».

وأشار إلى أنه «نخطو بالاتجاه الصحيح وبثبات نحو مكافحة الفساد، وحققنا تقدماً كبيراً في هذا الملف، رغم التدخلات السياسية»، مبينا، «كان للملف الخدمي أيضاً حصة مهمة من برنامجنا الحكومي، ونحن ننجز ما وعدنا بإنجازه».

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه «لم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى أسابيع قليلة، وكل الأوضاع مهيأة لإجراء العملية الانتخابية المبكرة، ونتطلع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة».

وبين، «حثّ المواطنين على المشاركة بالانتخابات من قبل الفعاليات الاجتماعية أمر في غاية الأهمية، فانحسار المشاركة بالانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة».

وقال رئيس الوزراء، إن «عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات، خطوة جيدة أضافت زخماً للانتخابات وأدعو كل المقاطعين إلى العودة والمشاركة في الانتخابات»، مبينا «مستمرون بالعمل على تفعيل صندوق الأجيال المقبلة، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وأحفادنا».

وأضاف، «نريد أن نؤمّن مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة».

وختم، «توارثنا الثروة النفطية من آبائنا، والمفترض أن نطور هذه التركة العظيمة، لا أن نستنزفها فقط، ونحرم الأجيال القادمة من خيراتها».

إلى ذلك، وفي سياق جلسة مجلس الوزراء، تم استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية، للحد من انتشار الفيروس، وإجراءات وزارة الصحة، في مواجهة الجائحة، وتوفير الخدمات الطبية للمصابين، وجهودها في تأمين اللقاحات.

وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (100 لسنة 2021) بحسب الآتي:

1.



أ.



إقرار خطة وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية وصولا إلى قدرة إنتاجية (7.5) سبعة ونصف غيغاواط، ووفقاً للموديلات الاقتصادية التي تأخذ بعين الاهتمام المعايير الدولية المعتمدة من ناحية التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال.

ثانياً/ تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (295 لسنة 2021) بالنحو الآتي:

- (مناقلة المبالغ غير المستخدمة كافة من تخصيصات استيراد الطاقة الكهربائية، التي تقدر بـ 300000000 دولار، فقط ثلاث مئة مليون دولار، على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء لتغطية جزء من العجز في تخصيصات شراء الوقود.

ثالثاً/

1- الموافقة على زيادة رأس مال المصرف الصناعي العراقي بمبلغ مقداره (150000000000) دينار، مئة وخمسون مليار دينار، استناداً إلى أحكام المادة (10/ أولاً) من قانون الشركات العامة (22 لسنة1997) المعدل.

2- أخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.

خامساً/

1- تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.

2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

سادساً/ الموافقة على مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/31/169 ل ق) المؤرخة في 8 نيسان 2021.

سابعاً/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية (500000000) دينار، خمس مئة مليون دينار إلى المديرية العامة لشؤون الناجيات الأيزيديات التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على إعادة «التجنيد الإلزامي») نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على إعادة «التجنيد الإلزامي») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).