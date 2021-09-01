بمتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود ...القبض على متهمين بالقتل وآخر بالتزوير في بغداد

2021/09/01 | 07:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، اعلنت وزارة الداخلية عن القاء القبض على متهم بالقتل في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان دوريات نجدة الزعفرانية تمكنت من إلقاء القبض على قاتل، جاء ذلك أثر نشوب مشاجرة ضمن منطقة الزعفرانية، أدت الى قتل احد الطرفين.

واضاف البيان، «على الفور تم إشعار السيطرة المركزية من قبل آمر الدورية وتطويق مكان الحادث من قبل دوريات النجدة، والقبض على القاتل بحوزتة السلاح المستعمل بالجريمة آلة جارحة (سكين)، وتسليمه الى مركز الشرطة أصوليا».

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص اثر خلاف نشب بينه وبين منتسب امني على «دين» في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد»، وبين ان احد الاشخاص قتل على يد منتسب في فوج حماية المنشآت «طعنا بسكين» بمنطقة «الزعفرانية»، بسبب خلاف على دين «2000» دولار.

من جانب آخر، افادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على متهم بالقتل وآخر بالتزوير في العاصمة بغداد

وبينت الوكالة في بيان مقتضب تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه «تم القبض على متهم بالقتل وآخر بتزوير صك بقيمة ١٢٨ مليون دينار في بغداد».

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