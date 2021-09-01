ما حقيقة فيديو

2021/09/01 | 07:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول عدد من المشرّعين الجمهوريين بأمريكا من بينهم السيناتور، تيد كروز والنائب دان كرينشو، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر قيام حركة طالبان بتنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق شخص علّق من على مروحية تحلق في السماء.

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