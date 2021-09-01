الكهرباء: انجزنا 87% من التزاماتنا بمشروع الربط الكهربائي مع الخليج

2021/09/01 | 07:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، الاربعاء، الوصول إلى المراحل النهائية في مشروع الربط الكهربائي مع منظومة الطاقة الخليجية، متعهداً بأن العام المقبل سيشهد تحسناً في توفير التيار الكهربائي للمواطنين.

وقال موسى في حديث صحفي، إن "العراق أنجز ما نسبته 87% من مشروع الربط الكهربائي مع الخليج الذي سيربط محطة الزور الكهربائية الكويتية بمحطة الفاو التحويلية 400 kv".

وبين أن "خط الربط مع الكويت يبلغ طوله 300 كيلومتر، 80 كيلومتراً منها داخل الاراضي العراقية والمتبقي يمتد في الاراضي الكويتية"، مشيراً إلى أنه "خلال الأيام المقبلة ستكون هناك اتفاقية ثانية لتنفيذ هذا الربط ليكون المشروع جاهزاً في صيف عام 2022".

وأضاف موسى أن "حصة محافظة البصرة من هذا المشروع 500 ميغاواط، وستكون هناك مرحلتين ثانية وثالثة لاحقتين"، مؤكداً أن "الكهرباء سيشهد تحسنا في الصيف المقبل".

وأشار إلى أن "هناك جملة اتفاقات مع المملكة الأردنية ومع السعودية وتركيا، حيث تم توقيع اتفاق مع الأردن للربط الكهربائي وسيتم تنفيذ المشروع بسقف زمني أقصاه 12 شهراً".

وكان العراق قد أبرم في سبتمبر/أيلول 2019، اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خط لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر؛ 80 كيلومترا منه داخل العراق، و220 كيلومترا داخل الكويت.

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