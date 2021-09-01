أفغانستان وأسطورة العجز الأمريكي - جلبير الأشقر

2021/09/01 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر نادراً ما طغت النزعة الانطباعية، أي النزعة إلى الحكم على الأمور من خلال الانطباعات السطحية، مثلما طغت إزاء المشهد الأليم لألوف الأفغانيين والأفغانيات يستميتون في الهروب من المصير المظلم الذي ينتظر بلادهم، وقد سيطرت عليها «إمارة إسلامية» لا تضاهيها في نظرهم سوى «الدولة الإسلامية» سيئة الذكر التي اختبرناها في منطقتنا، والتي باتت فعّالة في أطراف دائرة بالغة الاتساع، تشمل أفريقيا جنوب الصحراء وصول ......





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