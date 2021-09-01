طالبان من المدرسة الدينية للحُكم - سامح عسكر

2021/09/01 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر منذ أيام عقدت محاضرة على موقع "تويتر سبيس" عن طالبان والوضع الأفغاني، وبدعوة كريمة من المفكر بدر النعيمي والأستاذ محمد هلال أحد قيادات مجلة مواطن في الخليج ومصر، فكان الحضور غفيرا يربو إلى ما فوق 150 مثقفا من خيرة كتاب الشرق الأوسط ومبدعيه في المجالين السياسي والديني والتاريخي، ولقد وقفت في تلك المحاضرة على محطات من تاريخ الحركة وددت عرضها اليوم بشئ من الإيجاز..في البداية ورداً على سؤال "ه ......





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