2021/09/01 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد مكالمة إردوغان ومحمد بن زايد.. "خطوة جديدة" نحو التقارب بين تركيا والإمارات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد مكالمة إردوغان ومحمد بن زايد.. "خطوة جديدة" نحو التقارب بين تركيا والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).