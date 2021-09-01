قطعة من إيطاليا بالسماء.. إليك قصة نهوض وسقوط شركة

2021/09/01 | 08:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتعت الناقلة الوطنية الإيطالية "أليطاليا" بأناقتها، ووجباتها الشهية، كما أنها كانت خط الطيران الرسمي للبابا.وبعد التأرجح على شفا الانهيار لعقود، أصدرت شركة الطيران تذاكرها الأخيرة.

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