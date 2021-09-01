2021/09/01 | 08:35 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منذ عامين بلا اجور.. قراء المقاييس في الكهرباء يطالبون بحقوقهم وزجهم ضمن عقود 315 | تقرير عمار غسان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PJLWXqaDa4Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منذ عامين بلا اجور.. قراء المقاييس في الكهرباء يطالبون بحقوقهم وزجهم ضمن عقود 315 | تقرير عمار غسان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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