2021/09/01 | 09:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انتعشت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير صناعي أمريكي تراجع مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مستقرًا بعد الخسائر الليلية من تأثير إعصار إيدا على مصافي التكرير الأمريكية.وارتفعت الأسعار قبل اجتماع أوبك + في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش حيث من المتوقع أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا […]

ظهرت المقالة ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية قبل ساعات من اجتماع جديد لأوبك أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية قبل ساعات من اجتماع جديد لأوبك) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية قبل ساعات من اجتماع جديد لأوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).