تعرف على اسعار صرف الدولار في اقليم كردستان

2021/09/01 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

تنشر (بغداد اليوم)، الاربعاء، اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بحسب ما سجلته بورصات الاقليم والصيرفات المحلية.

وبلغ سعر البيع 148100 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 147500 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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