2021/09/01 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الثلاثاء، الى استثمار حوض العيث، مبينا انه يوفر خزان مياه عملاق وقادر على ولادة نهر لاينضب لتغطية احتياج بلدروز.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "بلدروز من أكثر اقضية ديالى تضررا من ازمة الجفاف الحادة في ديالى وتعد من اهم المناطق الزراعية".

وأضاف ان "الازمة وتداعياتها اثارت موضوع حوض العيث في اطراف القضاء والذي يتميز في وجود خزان عملاق للمياه الجوفية في اعماقه قادرة على ولادة نهر لاينضب من المياه الصالحة للشرب"، مشيرا الى انه "تم مفاتحة وزارة الموارد المائية من اجل استثمار حوض العيث في خلق مورد مائي يسهم في تلبية احتياجات كل محطات الاسالة المغذية لعشرات الالاف من اهالي بلدروز".

وأوضح التميمي ان "الامر يحتاج الى خطة استملاك للأراضي وايصال الكهرباء وهذا يقع على عاتق حكومة ديالى المحلية"، لافتا الى ان "المشروع ستراتيجي وينقذ قضاء زراعي من ويلات الجفاف".

واشار الى" اهمية اعطاء العيث الجدية القصوى خاصة وان ازمة المياه ليست مؤقتة وتداعياتها يمكن ان تطول في ظل عدم وجود اي مؤشرات على حل ملف الانهر المشتركة مع دول الجوار من ناحية تثبيت حصص عادلة للعراق خاصة"، مبينا ان "ديالى تعتمد بنسبة 80% على الانهر القادمة من ايران بشكل مباشر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادر على ولادة نهر ينقذ بلدروز.. نائب يدعو لاستثمار "حوض العيث") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادر على ولادة نهر ينقذ بلدروز.. نائب يدعو لاستثمار "حوض العيث") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).