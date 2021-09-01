2021/09/01 | 09:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري ان الكتل السياسية لا تفكر بمنجز الدولة بقدر ما تفكر بمنجزها حصرا ، وخاصة فيما يتعلق بنجاح قمة بغداد للتعاون والشراكة ".وقال الشمري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان مخرجات قمة بغداد للتعاون والشراكة مهمة جدا وتشكل اتفاقا متقدما بين دول كبيرة ودول مختلفة فيما بينها ، وخاص فيما يخص دعم العراق وسيادته وعدم التدخل بشؤونه الداخلية ودعم الانتخابات ، وبالتالي فان المؤتمر خطوة كبيرة جدا وانعطافة في رؤية هذه الدول الى العراق ".واوضح ان المؤتمر دعم سياسية التوازن التي سار عليها العراق ، ويبدو ان هناك قبولا لهذه السياسية ..وامر مهم ان تتفهم الدول المجتمعة بان العراق لديه خصوصية في قضية ان يقف على مسار واحدة مع جميع الاطراف الدولية والاقليمية ".وبين ان المخرجات دعمت الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية في العراق وهذ يعطي فهما بضرورة العمل المشترك وهذا ما يسعى اليه العراق على اعتبار ان الجميع يجب ان يقف مع هذه التحديات ".واشار الى ان الكتل السياسية لا تفكر بمنجز الدولة بقدر ما تفكر بمنجزها حصرا لذا نحن نتعامل مع كتل سياسية تقليدية ، ولا يهمها انجازات الدولة ومؤسساتها وبالتالي فانها ستنظر الى هذه المخرجات بانها مكسب سياسي شخصي لرئيس الوزراء وللحكومة ، وليس العراق ، لذا نشاهد عمليات استهداف غير مباشرة على القمة ومخرجاتها ".ولفت الى ان عملية الالتزام بمخرجات قمة بغداد مرهونة بالحكومة القادمة ، ومدى قدرتها على مراكمة الايجابيات والانجازات ، لكن اذا كانت الحكومة المقبلة تتجه نحو الاغلاق في العلاقات الخارجية وتنخرط في سياسة المحاور ، فانه لن تستثمر مخرجات القمة وتطبقها بالشكل الصحيح"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مركز التفكير السياسي لـ / نينا / : الكتل السياسية لا تفكر بمنجز الدولة بقدر ما تفكر بمنجزها حصرا/ موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مركز التفكير السياسي لـ / نينا / : الكتل السياسية لا تفكر بمنجز الدولة بقدر ما تفكر بمنجزها حصرا/ موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).