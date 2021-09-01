2021/09/01 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحّة العالمية الأربعاء أنّها تراقب نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا اسمها “مو” رُصدت للمرة الأولى في كولومبيا في كانون الثاني.وقالت المنظمة في نشرتها الوبائية الأسبوعية حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “مو”..



نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا والصحة العالمية تعلق المركز الخبري الوطني.

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