الزراعة النيابية: السدود موجودة وهذا ما نحتاجه لمنع هدر المياه

2021/09/01 | 09:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الحكومة بتحويل ملف المياه إلى ملف سيادي، وتشكيل “مجلس أعلى للمياه” برئاسة أعلى سلطة تنفيذية ممثلة برئيس الوزراء.وقال عضو اللجنة عبود العيساوي في تصريح صحفي، إن “مشكلة العراق المائية ليست في خزن المياه، وإنما هي مشكلة مركّبة ومن أهم جوانبها هي الإيرادات المائية التي تصلنا من دول […]

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