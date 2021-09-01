2021/09/01 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفاد أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية الثلاثاء بأن مروحية عسكرية سقطت في البحر بعد إقلاعها من حاملة طائرات قبالة ساحل سان دييغو بولاية كاليفورنيا جنوب غربي البلاد.وقال الأسطول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط مروحية تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل كاليفورنيا المركز الخبري الوطني.

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