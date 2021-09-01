2021/09/01 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يدعو النمسا لإعادة فتح سفارتها في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدعو النمسا لإعادة فتح سفارتها في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدعو النمسا لإعادة فتح سفارتها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).