الكشف عن مدينة مختصَّة بالصناعات النفطية والبتروكيميائية في كربلاء

2021/09/01 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت حكومة كربلاء المحلية عن موافقة وزارة الصناعة على إنشاء مدينة مختصة بالصناعات النفطية والبتروكيمائية في المحافظة.

وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي إن "وزير الصناعة والمعادن وافق على إنشاء مدينة صناعية كبرى في المحافظة والتي ستكون مختصة بالصناعات النفطية والبتروكيمائية"، وفقاً لـ"الصباح".

واضاف ان "المحافظة استحصلت الموافقات الخاصة بتشييد المدينة من وزارات: الزراعة والموارد المائية والسياحة والآثار لبناء المدينة التي ستكون على مساحة تصل الى خمسة آلاف و300 دونم".

والمدينة الصناعية في كربلاء، ستكون الرابعة من نوعها بعد نظيرتها في ذي قار والبصرة والانبار ضمن محافظات وسط البلاد وجنوبها.

وكشف الخطابي عن "وجود 569 طلبا لإنشاء مصانع وهي قيد التسجيل"، معربا عن امله بـ"الموافقة على طلبات التسجيل للشركات ضمن برامج تنشيط القطاع الصناعي في البلاد، كونها سيتم دعمها".

ونوه محافظ كربلاء المقدسة على ان "هذه المصانع إذا ما انتهت من انشائها، ستعمل على تشغيل الاف الايدي العاملة بما يسهم بالجهود المبذولة للنهوض بالصناعة العراقية من جديد".

وكانت وزارة الصناعة قد اعلنت في شهر ايار الماضي، أنها بصدد اتمام الاجراءات الخاصة باقامة مدن صناعية ضمن خمس محافظات هي: كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وصلاح الدين وميسان والديوانية.

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