البنك المركزي يعلن نجاح مبادرته لحل مشكلة السكن

2021/09/01 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن البنك المركزي العراق، نجاح مبادرته الخاصة بالإسكان والتي وضعت حلول سريعة لأزمة السكن، مشيرا إلى أن مشروع (مارشال العراق) وفّر فرص عمل للنساء وأعاد تشغيل المعامل.

وقال نائب محافظ البنك المركزي احسان شمران الياسري، إن "البنك أطلق مبادرتين تخصان الإسكان الأولى بـ5 تريليونات دينار والأخرى بتريليون دينار ليكون مجموعهما 6 تريليونات دينار"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف أن "المبادرة الأولى من خلال المصرف العقاري لشراء وحدات سكنية في المجمعات أو خارجها، بالإضافة الى المبادرة الثانية في صندوق الاسكان لتمويل بناء الوحدات السكنية من قبل الجمهور التي شهدت اقبالا واسعا عليها".

وأشار الى أن "مبادرة الاسكان تعتبر من انجح المبادرات لانها استوعبت مشكلة السكن"، مبيناً أن "مبادرة الاسكان التي تمتد الى 20 سنة من دون فوائد، باستثناء عمولة بسيطة".

وتابع: "اطلقنا واحد تريليون للمصارف الاهلية لتلبية مختلف طلبات الجمهور بما فيها الاسكان، بالاضافة الى مبادرات للقطاعين الزراعي والصناعي"، موضحاً أن "هذه المبادرة عززت منذ العام 2015 ولغاية الان السيولة واعطت فرصا للجمهور للتعويض عن الوظائف الحكومية من خلال التمويل والاستثمارات والتشغيل".

وأكد الياسري، أن "مشروع مارشال العراق اعطى املا بتشغيل وتمكين النساء واعادة تشغيل المعامل"، لافتا الى أن "المشروع كبير ومازال مستمرا".

وعن احتياطي البنك المركزي، ذكر نائب محافظ البنك المركزي، أن "احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة وصل حتى الآن الى 60 مليار دولار".

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