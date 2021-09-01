2021/09/01 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يحبط تعرضاً داعشياً شرق تكريت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط تعرضاً داعشياً شرق تكريت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط تعرضاً داعشياً شرق تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).