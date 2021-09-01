توتنهام يضم مدافع برشلونة إيمرسون

2021/09/01 | 09:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعاقد توتنهام الإنجليزي لكرة القدم مع المدافع البرازيلي إيمرسون من برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.وسينضم الظهير الأيمن البرازيلي إلى النادي الإنجليزي في عقد يمتد لخمس سنوات، بعدما أمضى الموسمين الأخيرين معارا إلى ريال بيتيس الإسباني.وسيشكل ابن الـ22 عاما، قوة تنافسية في مركز الظهير الأيمن لـ”سبيرز”، بوجود جافيت تانغانغا، […]

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