بغداد: حملة اعتقالات جديدة في قضايا ابتزاز واتجار بالبشر

2021/09/01 | 09:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على مطلوبين بالابتزاز والمتاجرة بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيلول 2021)، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب اجرام حسينية المعامل تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ما لم تدفع له مبلغا من المال، تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا".

وأضافت، "إلى ذلك ألقت مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قسم الرصافة، القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث تبين أن عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن قيام المتهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض عليه وتوقيفه وفق أحكام المادة (6) من قانون الاتجار بالبشر لينال جزاءه العادل".

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