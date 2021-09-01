في ديالى.. عملية عسكرية لتعقب الإرهابيين من محورين

2021/09/01 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىافاد مصدر امني في ديالى، اليوم الأربعاء، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش من محورين بالمحافظة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "عملية عسكرية انطلقت اليوم لتعقب خلايا داعش في بساتين حوض المخيسة 25كم شمال شرق بعقوبة من خلال محوريين رئيسين بإسناد من مكافحة المتفجرات".وأضاف ان "العملية تأتي ضمن استراتيجية تامين الارياف وقطع الطريق امام اي نشاط للخلايا النائمة وتامين نقاط المرابطة في عمق البساتين".

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