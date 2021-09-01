2021/09/01 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، من صد تعرض لمسلحي داعش شرق كركوك بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح بيان للمديرية تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "قوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي، تعرضا نفذته مجموعة من الدواعش حيث تمكن اللواء من قتل عدد منهم شرق تكريت".

وأضاف ان "القوة تمكنت من قتل غالبية المجموعة التي نفذت التعرض قرب منطقة الفتحة شمال ناحية العلم شرق تكريت، وقام اللواء بنشر مقاتليه في المنطقة تحسبا لأي طارئ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يصد تعرضا ويقتل عددا من الدواعش شرق تكريت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يصد تعرضا ويقتل عددا من الدواعش شرق تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).